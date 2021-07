Serie B. Domani il calendario da Ferrara: i criteri e le date

Nel bellissimo scenario di Ferrara, a pochi passi dal Castello, si apre domani, sabato 24 luglio alle ore 19, il 90° campionato della Serie BKT, 92 anni dopo la prima edizione targata 1929-1930 che si aggiudicò il Casale. Grazie alla Spal, che ha voluto fortemente questo evento, il calendario rimarca ancora una volta il legame fra territorio e club, impronta che il presidente Mauro Balata ha dato quale obiettivo alla Lega Serie B per valorizzare l’identità sociale, economica e culturale che lega la squadra di calcio alla propria città.

L’iniziativa è organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-covid e vedrà quali presentatori Laura Sottili e Mario Giunta e vedrà intervenire volti noti del calcio come Fabio Capello, ex bandiera della Spal.

L'evento - La cerimonia di presentazione del calendario, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B grazie al supporto del Comune di Ferrara, verrà trasmessa alle ore 19 sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn, Helbiz Live e Sky Sport 24.

Le date e i criteri – La 90a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 21 agosto, con Opening Day venerdì 20, e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 18 aprile e, quindi, il 25 aprile, sempre di lunedì. Confermato il format natalizio, appuntamento fisso e apprezzato dai tifosi della Serie BKT e del calcio: si scenderà in campo per il boxing day il 26 dicembre, poi ancora il 29 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio, mentre come richiesto in Assemblea sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Gli infrasettimanali sono previsti martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. Numerose le richieste provenienti dalle Autorità locali per evitare coincidenze con giornate ed eventi previsti nelle varie città, desiderata alle quali nel limite del possibile è stata data una risposta.

I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti:

- negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

- non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

- in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l'altro in trasferta;

- le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2021/2022;

- per l'ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l'ultimo turno di Serie B 2020/2021 non possono incontrarsi nell'ultimo turno di Serie B 2021/2022.

Il Title Sponsor – Anche in questa stagione, la quarta, BKT accompagnerà la Lega B sponsorizzando il campionato che quindi confermerà la sua denominazione Serie BKT. Il colosso internazionale Balkrishna Industries Limited, con sede a Mumbai, India, è un produttore leader oramai da anni nel mercato degli pneumatici Off-Highway. Fondata nel 1987, BKT si è concentrata con successo sui segmenti specialistici quali veicoli agricoli, edili e industriali nonché applicazioni nei settori movimento terra, movimentazione portuale, industrie minerarie, ATV e giardinaggio. Oggi è tra gli attori principali a livello globale nel settore degli pneumatici Off-Highway con una quota di mercato del 6% e un fatturato di 5 955 in crs. INR. Presso i cinque stabilimenti produttivi all’avanguardia, nelle città di Aurangabad, Bhiwadi, Chopanki, Dombivali e Bhuj, e nelle sedi di Mumbai (India), Seregno (MB), Copley (USA) e Toronto (Canada) lavorano più di 8.400 persone. In Italia il marchio BKT è particolarmente riconosciuto e apprezzato dagli agricoltori che ne utilizzano quotidianamente gli pneumatici. “Sono orgogliosa e felice di essere ancora al fianco di Serie BKT” dichiara Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe. “In quanto sede italiana del Gruppo siamo entusiasti di sostenere il calcio nazionale, uno sport che amiamo e che seguiamo da vicino. Si apre una stagione avvincente, forti di una vittoria europea importante e con l’emozione di tornare dal vivo. Il calcio italiano se lo merita. Vinca il migliore!”.

Il Pallone Ufficiale – Il pallone ufficiale della Serie BKT 2021/2022, il KOMBAT BALL 2022 rende omaggio al Campionato degli italiani con una grafica che rappresenta le 20 città e i suoi tifosi uniti, simbolicamente da una linea, dalla stessa passione, il gioco più bello del mondo. L’innovativo design da 24 pannelli si ripropone anche in questa edizione, con la superficie esterna che è stata studiata ispirandosi alle palline da golf, con microscanalature che aumentano l’aerodinamicità. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente di migliorare le performance in campo dei giocatori.