Adesso è ufficiale: Salernitana e Palermo hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive dell’attaccante classe ‘93 Giuseppe Fella.

Nuova avventura in Serie C per Fella dopo le esperienze con Avellino, Cavese e Monopoli.