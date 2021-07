Academy Picerno, il 31 stage per Under 15 e Under 17 a Nova Siri

A Nova Siri, in provincia di Matera, appuntamento con lo stage riservato ai nati nel 2005, 2006, 2007 e 2008. Si tratta di una iniziativa organizzata dall’ASD Academy AZ Picerno-Policoro, con il patrocinio e collaborazione del Picerno e Comune di Nova Siri. L’appuntamento è per sabato 31 luglio, alle ore 17:00, presso lo stadio “Vincenzo Favale” di Nova Siri, in contrada Laccata. Saranno presenti Vincenzo Greco (Direttore Generale AZ Picerno), Roberto Franzese (Responsabile Settore Giovanile AZ Picerno), Antonio Palo (Allenatore 1^ squadra AZ Picerno), Giuseppe Stabile (assessore comunale di Nova Siri) e i promotori e referenti dell’Academy Giovanni Iannella e Nicola Lillo.

Ufficio Stampa Az Picerno