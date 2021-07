Serie D, gli ultimi aggiornamenti di Lavello, Francavilla e Rotonda

In serie D le lucane si stanno muovendo molto sul mercato. Lavello e Francavilla continuano tra conferme e ingaggi, mentre il Rotonda presenta il primo colpo di mercato. Gli ofantini hanno presentato il nuovo portiere under Alfio Luca Amata classe 2003 proveniente dal Biancavilla e riconfermato il capitano Ferdinando Vitofrancesco. I sinnici hanno concluso l'operazione in entrata con l'arrivo dell'estremo difensore classe 2002 Antonio Prisco e rinnovato con il centrocampista classe 2000 Luca Petruccetti. Invece i lupi del Pollino hanno preso l'ex Troina Aitor Ruano (tre anni con i siciliani) nell'ultima stagione con l'Este.