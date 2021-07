Pol.Santa Maria, scelta la soluzione interna: Nicoletti in panchina

Angelo Nicoletti è il nuovo allenatore della Polisportiva Santa Maria. Il tecnico, originario proprio del comune di Castellabate, assumerà la guida tecnica dei giallorossi per la stagione sportiva 2021/22.

Gli ultimi dettagli sono stati definiti, nella giornata di ieri, con il presidente Francesco Tavassi, il direttore generale Alberico Guariglia e il direttore sportivo Antonio Amodio.

Una soluzione interna, con tanto di “promozione”, per il tecnico che l’anno scorso ha guidato, fino allo stop imposto dalla LND a causa del Covid, la Juniores Nazionale.

Non è l’unica esperienza con la Polisportiva Santa Maria per Nicoletti che, praticamente, può vantare il record di aver allenato i giallorossi in tutte le categorie: dai Primi Calci alla Prima Squadra, eccezion fatta per la categoria Allievi.

“Sono felice di poter guidare la squadra del mio comune in una competizione nazionale – afferma Nicoletti – È il coronamento di un lungo percorso cominciato un bel po’ di anni fa con la scuola calcio. Grazie alla società per la fiducia e che io, ovviamente, cercherò di ricambiare con il lavoro sul campo, con l’obiettivo di crescere giorno dopo in giorno, in linea con quelli che sono i progetti e le ambizioni del club”.

“Mister Nicoletti è cresciuto, si può dire, in parallelo al club, avendo allenato in quasi tutte le categorie, dai bambini di 6 anni ai grandi – afferma il presidente Francesco Tavassi – Siamo sicuri che potrà darci il suo apporto mettendo al nostro servizio, oltre alle sue competenze calcistiche, un’arma che probabilmente nessun altro tecnico avrebbe potuto assicurarci, il cuore, essendo un figlio della nostra terra. Ed è questo un ulteriore aspetto che ci inorgoglisce perché non è necessario guardare giocoforza fuori o a nomi altisonanti quando hai praticamente in casa un professionista. Buon lavoro a mister Angelo Nicoletti da parte mia, di Alfonso e di tutta la famiglia giallorossa”.

Il nuovo allenatore sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni insieme al direttore sportivo Antonio Amodio.

