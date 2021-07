Nuovo colpo del Francavilla. Stanotte la società ha reso noto l'approdo in riva al Sinni di Gianmarco Antonacci. L'esterno di centrocampo classe 2001 vestirà la maglia rossoblu dopo le esperienze tra le fila di Monopoli e Molfetta. La campagna acquisti del Francavilla sta prendendo sempre più forma in attesa del ritiro precampionato fissato per il 2 agosto.