AMICHEVOLE - Il Potenza viene travolto al Viviani dal Palermo (0-3)

Nel secondo test stagionale il Potenza viene letteralmente travolto dal Palermo al Viviani. I siciliani, in ritiro a San Gregorio Magno, hanno calato il tris ai rossoblu. Nella prima frazione ha sbloccato il punteggio il capitano rosanero De Rose alla mezzora e nella ripresa doppio Luperini ha arrotondato il punteggio. Tra i padroni di casa da segnalare l'unico tiro in porta nel finale di Salvemini sventato in corner da Pelagotti.