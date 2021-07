Napoli-Pro Vercelli 1-0, decide Osimhen

Una buona Pro Vercelli cede di misura contro il Napoli nella seconda amichevole stagionale, le bianche casacche hanno sofferto la prima mezzora degli avversari per poi entrare in partita e concedere poco alla formazione di Spalletti. Ora si attende di conoscere il nome della prossima amichevole, sicuramente contro una formazione di livello più basso rispetto a Inter e Napoli.

La cronaca Napoli subito pressante nelle prime fasi di partita, Zedadka all'8' va vicino al vantaggio con una conclusione che sfiora il palo, al 10' è bravo Tintori a salvare la propria porta, si fa male nelle file del Napoli Demme, al 26' partenopei in vantaggio con Osimhen che su assist di Rrhmani insacca; la Pro reagisce con Rolando il cui tiro a giro viene sventato da Contini, il Napoli sfiora il raddoppio con Zedadka che servito da Osimhen prende il palo esterno, prima dell'intervallo grande intervento di Tintori su Osimhen.

Napoli ancora vicino al due a zero, Politano per Osimhen che sbaglia clamorosamente, le due formazioni cambiano fisionomia con i cambi e non succede più nulla fino al novantesimo.