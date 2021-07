Benevento. Hetamaj saluta: "Qui mi sono sentito subito a casa"

E' arrivato il momento dell'addio al Benevento per Perparim Hetemaj: il centrocampista finlandese, tramite il suo profilo IG, ha salutato la piazza della quale ha difeso i colori nelle ultime due stagioni. Queste le parole dell'ormai ex mediano della Strega:

Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove mi sono sentito subito a casa che grazie alla forza di tutti mi ha dato la gioia di vincere un campionato e la forza di saper lottare fino alla fine sempre per la salvezza. Porterò sempre dentro di me un grande ricordo della città e della gente di Benevento. Grazie a tutti di cuore”.

Hetemaj vorrebbe restare in Italia un altro anno prima di ritornare nella natia Finlandia: il Benevento gli aveva recapitato una offerta di prolungamento a cifre più basse di quelle percepite nell'ultimo biennio ma il calciatore, dopo una lunga riflessione, ha deciso, evidentemente, di rifiutare e cercare una nuova sistemazione.