Scienza: “Eccellente test per la difesa, atteggiamento ottimo”

Ancora buone indicazioni per mister Scienza dalla Pro Vercelli che perde uno a zero contro il Napoli nel secondo test amichevole: “Il Napoli nella prima mezzora avrebbe messo in difficoltà chiunque, per noi è stato un test difensivo straordinario; siamo riusciti a limitare il passivo ad un solo gol di scarto, sono calati e abbiamo avuto l’opportunità di giocarcela. Abbiamo affrontato difficoltà importanti per metterci alla prova in vista del campionato, i ragazzi sono stati molto bravi.

Probabilmente chiuderemo il ritiro contro un avversario più semplice da affrontare che ci faccia segnare qualche gol in modo da lavorare sulla fase offensiva, in campionato dovremo avere lo stesso atteggiamento visto contro il Napoli; è stato bello vedere dei tifosi della Pro Vercelli presenti alla partita, era molto tempo che non vivevamo una situazione del genere”.