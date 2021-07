Grandissimo colpo del Lavello: ingaggiato il centrocampista Statella

Per la prima volta Giuseppe Statella giocherà in serie D. Dopo aver trascorso tutta la carriera tra B e C, il centrocampista calabrese classe 1988 ha sposato il progetto del Lavello. Proveniente dalla Vibonese, nelle ultime cinque stagioni ha militato sempre in Lega Pro con le maglie di Cosenza, Ternana e Catanzaro. Nella stessa categoria ha giocato con Pro Vercelli (anche in B), Pavia, Andria e Benevento. In serie B ha indossato le casacche invece di Bari, Grosseto, Torino e Salernitana. Un acquisto di indubbio spessore per la società ofantina che si è assicurato un centrocampista di categoria superiore per la lotta ai piani alti della classifica.