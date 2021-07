Sono due i giocatori in arrivo a Potenza. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna da Il Quotidiano del Sud il club rossoblu sta chiudendo le intese per il difensore centrale, classe 1998 Andrea Maestrelli, ex Bisceglie e Lucchese, e per il difensore under, classe 2004, Daniel Ozzano, proveniente dalla Sampdoria.