Real Agro Aversa. Nuovi innesti nell'organigramma del sett. giovanile

Il Real Agro Aversa, dopo l'iscrizione alla prossima stagione di serie D, pensa anche e soprattutto al settore giovanile. Il presidente Guglielmo Pellegrino ed il responsabile del settore giovanile Luciano Lisbona hanno aggiunto un altro tassello importante all'organigramma societario: si tratta del direttore Pasquale Palma, uno scopritore di giovani talenti che ha già lavorato con il settore giovanile della Paganese Calcio e altre scuole calcio campane.

Insieme al nuovo direttore sono arrivati anche Mister Guerrera e Mister Salvati per le categorie Juniores Nazionale e Allievi Regionali e un aversano doc, mister Ciccio Fabozzi. A tal proposito si dà appuntamento per gli stage calcistici che si terranno presso il centro sportivo comunale di Cesa mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 Luglio. Per la categoria 2007-2008 appuntamento al campo ore 15:45 con inizio stage alle ore 16:30 mentre per la categoria Juniores e Allievi (2004-2005 e 2006) l'appuntamento al campo è alle ore 17:00.