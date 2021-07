Lavello regina di mercato assoluto in questi ultimi giorni. Dopo il colpo in mattinata di Statella, la compagine gialloverde si è assicurata nel tardo pomeriggio il difensore centrale di origini albanesi Tom Syku. Il classe 1995, nell'ultima stagione tra Cerignola e Casarano, ha militato in D anche con le maglie di Imolese e Seravezza.