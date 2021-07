Fidelis Andria: crescono le chance di ripescaggio in Serie C?

Una città intera con il fiato sospeso. Domani alle 11 il Consiglio federale ratificherà le esclusioni e ufficializzerà gli organici per la stagione 2021/22.

La Fidelis Andria attende con trepidazione la giornata di domani, mentre stando alle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport il ripescaggio dei federiciani in Serie C sarebbe praticamente cosa fatta: secondo la rosea saranno infatti ripescate in C Latina, Lucchese, Picerno, Fidelis Andria, Fano o Pistoiese ed infine il Siena.

I federiciani incrociano le dita...