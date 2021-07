Raggiunta quota 200 abbonati per la curva. E' quanto comunicato dal Potenza stamani in base alle attuali disposizioni di legge che regolano la capienza massima per occupare la Ovest. Restano invariati i prezzi per gli altri settori: Distinti 210 €, Tribuna Laterale 290 €, Tribuna Centrale 440 € e Tribuna Vip 1000 €.