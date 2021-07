Un nuovo under per il Francavilla. Si tratta del difensore Giuseppe Polichetti classe 2002 che nella seconda parte di campionato appena trascorsa ha militato nell'Acr Messina vincendo il girone I di serie D in prestito dal Bari. Il calciatore pugliese ha militato sia con i galletti nella Berretti nella stagione 2019-20 che con il Foggia nell'Under 17.