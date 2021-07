Benevento. Senza ulteriori cessioni il mercato procede lentamente

Ristagna il mercato del Benevento, bloccato dagli esuberi con stipendi elevati. Le, per il momento, mancate cessioni di uomini come Glik, Ionita, Schiattarella e Lapadula stanno tirando il freno alla conclusione degli affari per i nuovi arrivi.

Per quanto riguarda la difesa, si sta provando a rinnovare il contratto di Gaetano Letizia il che, con l'arrivo di Del Prato ormai prossimo e quello di Masciangelo già definito, oltre alla conferma di Foulon, darebbe ampie garanzie sulle fasce lasciando il problema del rinfoltimento solo al centro del reparto. L'offerta dell'Udinese per Glik è stata congelata perché i friulani vorrebbero il polacco in prestito gratuito e pagando solo la metà del corposo ingaggio percepito dall'ex Torino: a queste condizioni, e facendo uno sforzo, il Benevento terrebbe il difensore in rosa. Diverso il discorso per Talbi: qui non è l'aspetto economico a pesare ma quello della categoria. Il calciatore era stato contrattualizzato lo scorso gennaio con la compagine giallorossa ancora in massima serie e non vorrebbe restare in Serie B: la società vorrebbe tenerlo e puntare forte su di lui e, laddove il calciatore chiedesse la cessione, potrebbe far valere con forza l'accordo triennale in essere.