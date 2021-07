Real Agro Aversa. Designato il nuovo direttore generale del club

Il presidente Guglielmo Pellegrino anche in vacanza non si ferma e chiude l'accordo con l'avvocato Giovanni Buonamano che diventa il nuovo direttore generale del Real Agro Aversa.

Una figura di spicco per la società normanna che va a riempire la casella lasciata vuota dopo i saluti del dott. Claudio Buono. L'avvocato Buonamano è un profondo conoscitore del calcio ed ha già difeso il club nei vari giudizi della prima stagione in Serie D. Ora per lui un altro prezioso ruolo societario: come D.g. seguirà, a 360 gradi, tutto il mondo Real Agro Aversa.

"Prima di piazzare i primi colpi di mercato era giusto rinforzare anche l'assetto societario - dice il presidente Pellegrino - e l'avvocato Buonamano è il profilo giusto per la nostra realtà. Un giovane brillante che sarà, sono sicuro, una delle più belle sorprese della prossima stagione. Benvenuto Giovanni, faremo grandi cose insieme".

Ufficio Stampa Real Agro Aversa