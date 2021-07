IamC - Latina, per la panchina spuntano due nuove piste

In casa Latina sono iniziate le grandi manovre in vista dell'ufficialità del ripescaggio in Serie C. Il primo nodo da sciogliere è quello inerente alla guida tecnica, ma le idee in casa pontina non mancano. Assodato che il profilo di Daniele Di Donato piace e non poco, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione vi sarebbero altre due piste sul taccuino della dirigenza. Una porta a Marco Marchionni, reduce da una buonissima stagione sulla panchina del Foggia, e l'altra a Giuseppe Galderisi.