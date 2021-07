Dialoghi iniziati da una decina di giorni, e una fumata bianca che può arrivare prima del fine settimana. Il Fiorenzuola, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ha mosso passi importanti per arrivare a Christian Tommasini del Pisa. L'attaccante classe '98 ex Pontedera ed Imolese dovrebbe sbarcare in Emilia in prestito secco.