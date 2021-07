Il Picerno ritorna in Serie C 330 giorni dopo: la nota della società

Si è tenuto oggi il Consiglio Federale della FIGC, che ha deliberato, tra i punti all’ordine del giorno, l’ammissione al campionato di Serie C del Picerno. Di seguito, estratto della nota ufficiale della FIGC diramata nel pomeriggio.

“Domande di sostituzione nel campionato di Serie C 2021/2022: provvedimenti conseguenti – A seguito della rinuncia della Società Gozzano, attesa la relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi e della Covisoc, il Consiglio ha deciso di ammettere in Serie C l’AZ Picerno. Successivamente, il Consiglio ha votato all’unanimità di ammettere in sovrannumero in Serie D la rinunciataria Gozzano tenuto conto della straordinarietà della situazione determinatasi a causa della pandemia da Covid-19″.

Il Picerno, questo pomeriggio, alle ore 17.30, ha indetto una conferenza stampa presso lo stadio “Donato Curcio”. Gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Ufficio Stampa Az Picerno