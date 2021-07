Serie B. VAR dalla 1a giornata; priorità al Cosenza per riammissione

Il Consiglio Federale odierno ha approvato all'unanimità la delibera che certifica l'avvio, dalla prima giornata della stagione 2021/22, della tecnologia VAR anche in Serie B. Tale decisione è stata presa dopo l'annuncio, da parte del segretario Brunelli, che è stata terminata la formazione degli arbitri VAR e AVAR.

Sul tavolo, oltre all'introduzione della VAR, c'erano anche altri argomenti: la riforma dei campionati e le domande di riammissione e di ripescaggio in Serie B e Serie C. A tal proposito il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha presentato una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e stabilità.

Per quanto riguarda, invece, le domande di riammissione, sono due quelle relative alla serie B e sono state presentate da Cosenza e Reggiana. Il Consiglio ha preso atto del parere delle Commissioni e dei criteri del Comunicato Ufficiale n.279/A del 14 giugno per l’integrazione dell’organico e ha indicato il Cosenza quale società con priorità per la riammissione al campionato di Serie B.

