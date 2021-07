Monopoli-Palermo, l'amichevole di Villa d'Agri a favore dell'Ant

In occasione dell’amichevole Monopoli-Palermo, in programma giovedì 29 luglio alle ore 18 allo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa d’Agri , la S.S. Monopoli 1966, nel prosieguo della sua attività solidale, ha destinato l’evento a favore della Fondazione ANT Italia Onlus.

A tal riguardo, è in corso una vendita di biglietti all’interno del territorio lucano per l’Estrazione dei numeri del Lotto di sabato 31 luglio, con in palio la maglia del Palermo F.C. (1^ numero estratto sulla ruota di Palermo) e quella della S.S. Monopoli 1966 (1^ numero estratto sulla ruota di Bari). Una parte del ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione ANT; inoltre, all’entrata dello stadio, saranno presenti i volontari per chi volesse donare un’offerta alla fondazione che si occupa dell’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica.

L’accesso allo stadio sarà consentito previa esibizione di un documento di identità in corso di validità, consegna del modulo di autocertificazione, misurazione della temperatura e mantenimento delle distanze di sicurezza sugli spalti in misura non superiore alle 250 unità.

Si precisa che la capienza massima è da considerarsi assolutamente tassativa in relazione alle disposizioni in materia di Covid-19; la società fa appello al senso di responsabilità di tutti i tifosi al fine di preservare la salute di tutte le persone presenti e di evitare assembramenti pericolosi e vietati dalle norme vigenti.

La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Antenna Sud 85 (canale 85 del DDT), in streaming sul sito www.antennasud.com e sulla pagina Facebook Antenna Sud 85.

Ufficio Stampa Monopoli Calcio