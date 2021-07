Cavese, Ferazzoli si presenta:"Grande opportunità, accetto la sfida"

Stamani la Cavese ha presentato il nuovo allenatore Pino Ferazzoli. Le dichiarazioni del mister degli aquilotti:

"Ringrazio il presidente e il direttore Fusco, per me la Cavese è una grande opportunità. Spero di essere all'altezza, per me è l'esame di maturità. Ci sono i presupposti per un campionato importante.

Conosco le difficoltà che ci sono state e il malcontento, questa è una sfida che accetto volentieri. Io e il direttore siamo due combattenti.

Bisogna trovare i calciatori e gli uomini giusti per la causa perché sarà un campionato impegnativo. Modulo? Mi piace il 4-3-3, ma non ho un modulo fisso, stiamo costruendo la squadra in questa direzione. La squadra deve essere pronta a fare a botte".

Fusco: "Ci saranno ufficialità a breve, non siamo stati fermi. Mancano 55 giorni all'inizio del campionato, serve serenità. Mi prendo tutto il tempo necessario. Abbiamo scelto Ferazzoli perché è una persona equilibrata, ha fame e sete di vittoria come me".