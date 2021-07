Picerno, Greco: "Questa vittoria é dedicata a tutti i picernesi"

É un giorno di giubilo per tutta Picerno. Il direttore generale Vincenzo Greco ha affidato all'ufficio stampa melandrino le parole di ringraziamento per l'ammissione ottenuta in C: "Per tutti i tifosi del Picerno, per tutta la comunità di Picerno, per il Presidente e per tutti coloro che ci sono stati vicini in ogni momento triste e gioioso. Questa vittoria è dedicata a tutti voi. Grazie!".