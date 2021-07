Benevento. Moncini arriva in ritiro; proposto il rinnovo a Letizia

Mister Fabio Caserta da quest'oggi potrà contare anche sull'apporto di Gabriele Moncini nel ritiro del Benevento a Cascia. La punta è reduce dall'infortunio che lo ha colpito alla caviglia nello scorso campionato e avrà bisogno di qualche giorno di lavoro personalizzato prima di potersi aggregare stabilmente al gruppo.

Nel frattempo il D.s. Foggia ha recapitato a Gaetano Letizia, tramite il suo procuratore Beltrami, l'offerta per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. La proposta del club giallorosso prevede il prolungamento per due anni con opzione per il terzo. Ora si attende la risposta del terzino di Scampia che dovrebbe anche indossare la fascia di capitano nella prossima stagione oltre al fatto che, per la sua permanenza con la Strega, da quest'anno sarà annoverato tra i "giocatori bandiera" e quindi non peserà nell'elenco dei calciatori che dovrà essere presentato prima dell'inizio del campionato.