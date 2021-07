Real Agro Aversa. Il primo acquisto è un centrocampista classe 2000

E' un classe 2000 il primo volto nuovo del Real Agro Aversa per la stagione 2021-22. Il presidente Guglielmo Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa piazzano un bel colpo per il centrocampo normanno visto che mettono a disposizione di mister Giovanni Sannazzaro un talentuoso giocatore che sicuramente farà parlare di sé nel prossimo campionato di Serie. Il 21enne Simone Del Prete vestirà la maglia del Real Agro Aversa dopo la firma del contratto biennale che lo lega quindi alla famiglia granata per i prossimi due anni.

"E' un giocatore nel quale crediamo tantissimo - dicono Pellegrino e Filosa - e non a caso è stato firmato un biennale visto che puntiamo tanto su questo giocatore. Siamo sicuri che riuscirà a far emergere tutte le sue importanti qualità".

Del Prete è un prodotto del settore giovanile del Napoli. E' un centrocampista centrale che ha giocato da giovanissimo anche con le maglie di Aversa Normanna e Casertana prima di "lanciarsi" tra i grandi prima con Sessana e poi col Savoia in Eccellenza prima dell'esordio, nel 2018, a 18 anni, con la maglia del Nola. Per lui poi ancora due maglie in D con Turris e Giugliano prima dell'esperienza fuori Regione con l'Insieme Formia, ultima sua società prima dell'accordo con l'Aversa. Già tante presenze e gol in Serie D: ha avuto tanti 'corteggiatori' nelle ultime settimane, anche dalla Sardegna, ma ha deciso di restare in Campania e di essere protagonista con la maglia del Real Agro Aversa.