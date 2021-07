Mercato Serie D: nuovi arrivi per San Giorgio, Sorrento e Afragolese

Si accende il mercato in Serie D. La neopromossa San Giorgio si è assicurata il difensore Bonfini, ex Gelbison, il centrocampista Andrea Autieri ex Afragolese e l'attaccante Ciro Di Franco proveniente dal Roccella.

Il Sorrento preleva l'attaccante ex Pianura Alberto Cirelli (classe ‘97) e Raffaele Virgilio jolly di difesa e centrocampo scuola Avellino.

L'Afragolese riabbraccia il centrocampista Liccardo e rinforza la difesa con l'esperto Bruno, ex Lavello.