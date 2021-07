Paganese: divorzio col ds Accardi. Torna in società D'Eboli

La Paganese Calcio 1926 srl comunica l’interruzione del rapporto lavorativo con il Direttore Guglielmo Accardi. Il suo saluto:

“Lascio dopo 3 anni intensi la grande famiglia Paganese ,ringrazio il Presidente Raffaele Trapani, il Presidente Onorario Not. Aniello Calabrese, l’amministratore unico Filippo Raiola, per la stima ricevuta. Un saluto particolare ai dipendenti tutti, ai tecnici e calciatori ai quali va un grosso grazie per la disponibilità mostrata in questi anni di collaborazione. Un grazie inoltre ai tifosi per le continue manifestazioni di affetto, con l’invito a stringersi oggi più che mai alla compagine azzurrostellata.”

Al contempo è stato ufficializzato il grande ritorno dopo 6 anni di Cosimo D’Eboli che rivestirà il ruolo di Coordinatore dell’Area Tecnica.