Foggia, prende forma l'organigramma societario. Torna Pippo Severo

Inizia a delinearsi l'organigramma societario del Calcio Foggia 1920 per la stagione 2021/22. La società poco fa ha annunciato i primi elementi che andranno a comporre il puzzle.

Tra conferme, nuovi arrivi e vecchie conoscenze, la squadra così detta invisibile, inizia a definirsi ed è pronta sin da subito a dare il massimo per la causa rossonera. La direzione dell’area commerciale verrà affidata alla pluriennale esperienza del Dott. Pino Stefanini, coadiuvato da un ritorno illustre come quello del Responsabile Marketing Francesco Ordine, il ruolo di Segretario Generale, invece, torna nelle mani dello stimato professionista Giuseppe Severo. Per quel che concerne le riconferme, la decennale esperienza nel club di via Gioberti, promuove Diego Valente nel ruolo di Club Manager, mentre per l’Area comunicazione, verrà riconfermato per la sesta stagione il Social Media Manager e Web Master Grieco Alessio.

“Sono molto soddisfatto delle figure che stiamo scegliendo per affiancarci in questo nuovo percorso intrapreso – dichiara il presidente Nicola Canonico – ho potuto constare sin da subito, che oltre ad essere degli ottimi professionisti, sono soprattutto delle persone che hanno dedizione e amore per i colori rossoneri”.

Di seguito il riepilogo dei ruoli su citati:

Direttore Commerciale – Stefanini Pino

Responsabile Marketing – Ordine Francesco

Segretario Generale – Severo Giuseppe

Club Manager – Valente Diego

Area Comunicazione/Web Master – Grieco Alessio