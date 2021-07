RG Ticino al lavoro, il Foggia è il primo avversario di prestigio

Sarà l'RG Ticino la prima formazione novarese a ritornare in campo per la preparazione alla stagione 2021-22, con i ragazzi di Costanzo Celestini che si ritroveranno già lunedì 2 agosto allo stadio di Romentino per la presentazione e la prima sgambata, a poco più di un mese dal vittorioso spareggio con La Biellese che ha regalato ai verdegranata una storica prima partecipazione in Serie D.

Solamente un assaggio prima di trasferirsi in gruppo a Castano Primo, nel milanese, dove proseguirà l'attività della squadra propedeutica all'avvicinamento all'avvio ufficiale della stagione che sarà preceduto dai primi test amichevoli che impegneranno i ticinesi per tutto il mese di agosto. Test anche di un certo prestigio, visto che la prima avversaria sarà il Foggia di Zdenek Zeman, con cui l'RG Ticino bagnerà la nuova stagione in Valle d'Aosta, sede del ritiro dei rossoneri pugliesi, a Montjovet sul campo del PDHAE già giovedì 5.

Prima di Ferragosto un altro impegno, quello con l'Accademia Borgomanero di venerdì 13 (ore 17.00) per poi ritrovarsi dopo la pausa e affrontare le lombarde Varesina (21 agosto alle 19.00) e Vergiatese (28 agosto alle 18.00).

Intanto dopo le ultime conferme e l'ingresso nello staff tecnico di mister Celestini di Marco Trovarelli con il ruolo di preparatore tecnico e Luca Marmora come preparatore dei portieri oltre a Luca Zilioli che entrerà in società per seguire le questioni burocratiche di prima squadra e juniores, la dirigenza ticinese sta ancora lavorando per definire la rosa della prossima stagione, che avrà bisogno di nuovi innesti dopo la chiusura del rapporto con due dei protagonisti della promozione in Serie D, Paolo Scienza e Davide Ramponi. Work in progress dunque, con il telefono del Ds Bratto sempre più rovente in questa calda estate ticinese.