Benevento. Letizia: rinnovo problematico, possibile addio?

Il Benevento ha provveduto a recapitare a Gaetano Letizia, tramite il suo procuratore Beltrami, l'offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. In base alle indiscrezioni trapelate, l'offerta consterebbe di ulteriori due anni di accordo con opzione per il terzo, oltre ai gradi di capitano per la prossima stagione.

Il terzino di Scampia, nonostante l'attaccamento dimostrato per i colori della Strega, non sarebbe contento della proposta pervenutagli in quanto gli emolumenti sarebbero inferiori a quelli attuali. Una diminuzione di stipendio in linea con la politica attuata dalla società del presidente Vigorito quest'anno ma che il calciatore parrebbe non apprezzare. Vista la non incolmabile distanza potrebbe esserci un avvicinamento tra le parti nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che né il Benevento né Letizia, per motivi diversi, vogliono cominciare la stagione con il contratto in scadenza: se non dovesse essere raggiunto un accordo entro 7/10 giorni allora entrambe le parti prenderebbero in seria considerazione l'ipotesi cessione con almeno tre club di Serie A, Salernitana in testa, alla finestra in attesa di sviluppi.