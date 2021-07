Tris di nuovi arrivi per il Giffoni Sei Casali. Ingaggi importanti in attacco: preso il bomber Santucci, ex Calpazio e San Marzano, e il duttile De Luca reduce dalle esperienze con Giffonese e Centro Storico Salerno. Innesto anche nel reparto difensivo con l'ingaggio di Magliocca, proveniente dall'Angri.