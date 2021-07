UFFICIALE - Foggia, dalla Juve Stabia arriva il terzino Garattoni

Colpo in difesa per il Foggia. Poco fa la società rossonera ha comunicato di aver proceduto, in data odierna, all'acquisto a titolo definitivo dalla Juve Stabia del calciatore Alessandro Garattoni.

Difensore classe 1998 nativo di Cesena, cresce calcisticamente nella sua città natale. Nel 2018 viene acquistato dal Crotone che lo manda in prestito per tre stagioni in serie C all’Imolese.

Nella stagione appena trascorsa si trasferisce in terra campana alla Juve Stabia, dove diventa perno della difesa stabiese, collezionando 30 presenze.

Il neo acquisto rossonero ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.