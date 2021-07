Real Agro Aversa. Firmano un esterno, un attaccante e un difensore

Tre colpi di mercato per il Real Agro Aversa a pochi giorni dal raduno previsto il 2 agosto allo stadio 'Bisceglia' di Aversa. Il presidente Guglielmo Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa, in collaborazione con il segretario del club Francesco Canzaniello, hanno perfezionato gli arrivi in granata dell'esterno offensivo Paolo Iannone; dell'attaccante Samake Boubacar e del difensore Antonio Gala.

Iannone è un classe 2004 di cui si parla un gran bene. Un baby fenomeno che dovrà necessariamente dimostrare tutto il suo talento tra i 'grandi' dopo l'ultima stagione con gli Allievi dell'Avellino. E' alla sua prima esperienza in Serie D ed è pronto a vestire la maglia granata dimostrando di poter essere all'altezza della situazione. E' stato ingaggiato a titolo definitivo dopo essersi svincolato dall'Avellino ed è un esterno offensivo alto di grande prospettiva che sarà valutato attentamente anche dall'allenatore Sannazzaro. Gli agenti del ragazzo, Stefano Squitieri e Valentino Viviani della SV Sport Management, grazie anche ai buoni rapporti col ds Filosa hanno portato ad Aversa un vero e proprio gioiellino.

Per l'attacco invece c'è stata la firma di Samake Boubacar, classe 1999 che ha chiuso la stagione con la maglia del Roccella. Basti pensare che è stato in Calabria solamente da gennaio ed ha realizzato ben 8 gol, regalando anche 4 assist ai suoi compagni di squadra. Ad Aversa trova quella fiducia di cui ha bisogno. E' stato in Serie D anche col San Tommaso Calcio e in Eccellenza con l'Audax Cervinara Calcio. E' un centravanti che era corteggiato da più squadre ma ha accettato Aversa anche grazie al forte 'corteggiamento' da parte del presidente Pellegrino che ha visto in lui quello sguardo 'cattivo' sotto la porta che serve per vincere le partite. E' un ragazzo del Mali che farà parlare di sé durante la stagione.

Mentre ecco il primo difensore centrale che è anche una vecchia conoscenza al 'Bisceglia'. Ha firmato Antonio Gala, ex Aversa Normanna e Casertana, classe 1995, che appena ha ricevuto la telefonata da mister Sannazzaro non ci ha pensato nemmeno un secondo prima di dire sì al Real Agro Aversa. I tifosi normanni già lo conoscono e lo hanno apprezzato sul manto erboso dello stadio di via Caruso e ora sperano possa essere un pilastro della prossima difesa normanna. E' reduce dall'esperienza con la Napoli United e in precedenza è stato anche con San Giorgio, Albanova e Gelbison.