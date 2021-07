Picerno, il primo contratto per la C lo firma il difensore Garcia

Ruben Garcia Rodriguez vestirà la maglia del Picerno in Serie C. Le prestazioni erano state già acquisite qualche settimana fa e il direttore generale Vincenzo Greco ha concluso la trattativa per la riconferma in Lega Pro. Classe 1995, di origini spagnole (nato a Torrevieja), è un difensore centrale, nell’ultimo campionato con il Lavello. Il calciatore ha firmato in data odierna il contratto che lo legherà alla società.

Ufficio Stampa Az Picerno