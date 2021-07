Continua l'opera di riconferme per il Lavello. Hanno rinnovato i due terzini Ugo Dell'Orfanello e Gabriel Corna, entrambi classe 2000. Il primo, arrivato lo scorso anno dal Ghivizzano, è un laterale mancino. Il secondo è un esterno destro che giocherà per il quarto anno in D dopo le esperienze in Lombardia con Crema e Lecco.