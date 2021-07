CEO Sassuolo: "Per la Juve è più facile Pjanic che Locatelli"

Il mercato del Sassuolo ruota attorno all'eventuale cessione di Manuel Locatelli, il CEO dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport in merito al centrocampista: "Nei prossimi giorni ci sentiremo con la Juventus, ma non è detto che ci vedremo. Il mercato è ancora lungo, ma la nostra intenzione è di chiudere il mercato in uscita l'8 Agosto in modo da programmare la nuova stagione. Per Locatelli abbiamo ricevuto molto offerte soprattutto da club stranieri, quella dell'Arsenal ormai la conoscete ma di recente anche da un'altra inglese. Se è vero che Manuel vuole la Juve? Il suo desiderio è di andare a giocare coi bianconeri, ma è giusto che il ragazzo valuti anche le altre proposte. Penso che per la Juve sia più facile arrivare a Pjanic che a Manuel (Locatelli)".