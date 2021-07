Benevento. Lapadula: sirene russe ma la società vorrebbe tenerlo

Dopo l'ottima Coppa America disputata con la maglia del Perù, Gianluca Lapadula ha solleticato le fantasie di molti club europei e sudamericani. L'ultimo interesse registrato in ordine di tempo, secondo quanto riportato sia da "Il Mattino" che da altri media specializzati in calciomercato, è quello dei russi del Rubin Kazan.

A differenza di altri club, come Glasgow Rangers, Celtic, Boca e Leicester, però, il Rubin sarebbe pronto a presentare una offerta ufficiale al Benevento. Il prezzo, in base a quanto circolato, sarebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro il che vorrebbe dire una bella plusvalenza per il club del presidente Vigorito che lo aveva pagato 4 milioni la scorsa estate.

Il Benevento, a queste cifre, ovviamente, ci penserebbe ma l'idea di tenere la punta italo-peruviana non è del tutto da scartare: il suo ingaggio è fuori portata per la serie B ma il valore del calciatore, specie nel campionato cadetto, è indiscutibile e quindi l'idea di uno sforzo per trattenerlo non è del tutto da scartare. A contare, in ultima analisi, sarà la volontà del calciatore: bisognerà valutare se Lapadula vorrà tentare di nuovo la scalata alla serie A con la casacca della Strega o vorrà cercare fortuna in altri lidi.