Picerno, domani la squadra si raduna Da lunedì inizia il ritiro

E' in programma domani il raduno della squadra a Picerno, per poi iniziare il ritiro pre-campionato a partire da lunedì. A renderlo noto è il Direttore Generale Vincenzo Greco. Una scelta fatta per utilizzare il nuovo Stadio “Curcio” che ha ogni comfort per poter lavorare al meglio e anche per restare sempre più vicini alla comunità e tifoseria picernese, dopo un lungo periodo che, anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dei lavori allo stadio, ha tenuto lontano rossoblù da Picerno. La squadra si ritroverà nel pomeriggio di lunedì al "Curcio". La formazione rossoblù soggiornerà presso una struttura alberghiera di Picerno. Il programma di eventuali altre attività ed amichevoli verrà reso noto nei prossimi giorni.

Ufficio Stampa Az Picerno