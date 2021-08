Un centrocampista under per il Lavello. Arriva dal Città di Sant'Agata il giovane classe 2002 Placido Marcellino che nello scorso campionato ha totalizzato 20 presenze. Il mediano va a rafforzare così la batteria di under presenti in organico dopo l'esperienza nel girone I nell'ultimo biennio (nella stagione 2019-20 giocava nel Biancavilla).