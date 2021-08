E' fatta per Savino Orazzo. Il difensore stabiese classe 2002 sta per indossare la maglia del Potenza. Il centrale difensivo, nell'ultima stagione al Cannara, troverà i nuovi compagni di squadra alla ripresa degli allenamenti. Gallo ha concesso un miniriposo di tre giorni e giovedì il difensore sarà agli ordini del tecnico per la nuova avventura tra i professionisti.