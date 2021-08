Fiorenzuola, passi avanti per il ritorno di Perseu

La cavalcata del Fiorenzuola dello scorso anno verso la promozione in Serie C ha visto vari giocatori essere protagonisti nel raggiungimento del massimo obiettivo. Tra questi c'è sicuramente Fausto Perseu.

Centrocampista classe 2002, l'anno scorso arrivò in prestito dal Chievo Verona e, nonostante la giovane età, fu un perno fondamentale nello scacchiere collezionando ben 6 reti in 31 presenze, contribuendo in maniera decisiva al trionfo.

Nelle ultime ore il Fiorenzuola si sta muovendo per portare a casa il talento romano, questa volta però a titolo definitivo visto lo svincolo arrivato dopo l'esclusione del Chievo dalla Serie B.