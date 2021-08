L'RG Ticino torna a lavorare sul campo: "Non partiamo per partecipare"

Sono durate poco le vacanze dell'RG Ticino che da ieri è tornato al lavoro per preparare la prossima stagione che la vedrà affacciarsi per la prima volta alla Serie D. Una categoria conquistata sul campo, nell'epico spareggio di Vercelli con La Biellese che è valso il primo posto nel gironcino di Eccellenza ripartito dopo la pausa per il Covid-19 che ha stravolto la stagione 2020-21.

Saranno tante le novità che attendono l'ambiente verdegranata che approccia questa stagione con l'etichetta di portabandiera della provincia, complici anche i problemi estivi a cui è andato incontro il Novara calcio che ancora non conosce quale sarà il suo prossimo futuro; tante novità che sono visibili anche nel restyling del "Beretta e Muttini", con l'inserimento di una tribuna aggiuntiva destinata al "Settore Ospiti" e la sistemazione generale dell'impianto (panchine, spogliatoi) che "consiglierà" lo spostamento della preparazione a Castano dopo la prima giornata di lavoro in casa.

La rosa per la stagione 2021-22 non è ancora completa: la società sta lavorando per limare gli ultimi dettagli (manca un portiere giovane, forse ancora un attaccante ma nelle prossime ore su questo fronte potrebbero esserci delle novità) ma la squadra sarà attesa a breve da test importanti, come quello che giovedì opporrà i ticinesi al Foggia di Zdenek Zeman, ambiziosa compagine di terza serie al lavoro in Valle d'Aosta.

C'è euforia nell'ambiente, anche ambizione di poter fare bene in una categoria tutta da scoprire per i colori verdegranata, come sintetizza il presidente Guido Presta: "Abbiamo puntato forte su questo salto di categoria già da un paio d'anni e nonostante sia passato poco tempo dalla vittoria del campionato siamo contenti di essere già tornati in campo per giocarci la prossima stagione. Obiettivi è difficile porseli in questo momento anche perché affrontiamo una categoria che qui a Romentino non è mai stata fatta, che è nuovo per noi anche se il direttore e tanti giocatori che sono qui in Serie D hanno già giocato: diciamo che scopriremo tutto di partita in partita, anche fin dove potremo arrivare. Salvezza? Non è giusto fare proclami ma non partiamo solo per restare in categoria".

C'è chiarezza nelle idee del presidente che ha voluto parlare con la squadra prima dell'avvio ufficiale della stagione, per motivare una rosa che potrà dare tante soddisfazioni: "Io penso che il lavoro paga sempre - continua Presta - e noi l'abbiamo sempre fatto, curando quei dettagli che ci hanno permesso di raggiungere questi obiettivi. Siamo una società ambiziosa, e se non lo fossimo stati non avremmo vinto quello che abbiamo vinto perché è anche giusto prendersi dei meriti quando ci sono: davanti abbiamo degli esempi, come quello del PontDonnaz che ha fatto più o meno il nostro stesso percorso, che ci fanno capire che nel campionato di Serie D può succedere di tutto. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare e dopo lo spareggio di Vercelli con La Biellese ho detto che non voglio fare questo campionato solo per partecipare; questo non vuol dire che partiamo per vincere ma il nostro percorso non sarà rivolto solamente alla salvezza".

La LND ha fissato la data ufficiale di partenza del campionato, domenica 19 settembre, ma già il 12 la squadra sarà impegnata in campo per il turno preliminare di Coppa Italia. Poco più di un mese dunque per mettere nelle gambe la benzina che servirà durante tutto l'arco della stagione. Sono 23 i giocatori convocati per questo inizio di preparazione anche se, a detta della stessa società, è plausibile attendersi qualche altro inserimento strada facendo: questo l'elenco completo dei giocatori.

Portieri

Manuel Bianco ('04), Andrea Capetta ('03), Nicolas Oliveto ('03).

Difensori

Davide De Angeli ('87), Nicholas Grassi ('04), Mattia Gottardi ('01), Gabriele Napoli ('92), Raffaele Rosato ('93), Filippo Rossi ('01), Alberto Sorrentino ('94).

Centrocampisti

Giacomo Baiardi ('01), Andrea Battistello ('98), Edoardo Bedetti ('02), Alessio Bugno ('90), Dylan Kambo ('95), Matteo Ogliari ('02), Fabio Raiola ('03), Roberto Roveda ('96), Manuel Zaffiro ('02).

Attaccanti

Thomas Abbrescia ('04), Niccolò Colombo ('90), Marco Fondi ('02), Manuel Pavesi ('97).

Staff

Mister: Costanzo Celestini

Collaboratore tecnico: Roberto Pasquadibisceglie

Preparatore atletico: Marco Trovarelli

Allenatore dei portieri: Luca Marmora

Massofisioterapista: Riccardo Martini

Team Manager: Thomas Quattromani

Capomagazziniere: Marco Emma

Magazziniere: Alessandro Bosi