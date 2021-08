Real Agro Aversa. Ritorna un forte portiere lo scorso anno al Pianura

Raoul Lombardo è ufficialmente un calciatore del Real Agro Aversa. Portiere dalla grande personalità, classe '94, ha trovato nella giornata di ieri l'intesa con il club.

L'atleta ha incontrato il presidente Guglielmo Pellegrino ed il direttore sportivo Paolo Filosa raggiungendo l’accordo felicissimo di poter dare tutto il suo contributo in un ambiente a lui familiare (campionati 2015-2016 e 2016-2017).

Portiere dalla forte personalità, dà sicurezza a tutto il reparto arretrato: per lui oltre 120 presenze in D con le maglie di Matera, Sorrento, Aversa, Mantova e Granata. Nell’ultima stagione calcistica è stato tra i protagonisti in Eccellenza con la casacca del Pianura.

“Sono felice di tornare in un posto dove sono stato bene. Ho passato due anni stupendi- afferma Lombardo - Aversa è una bella realtà, col mister c’è stata una chiacchierata prima di incontrarci oggi. E’ persona esigente, fa del rispetto nei rapporti umani la cosa principale. Punto a far bene, cercherò di portare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi del club”.

UFFICIO COMUNICAZIONE REAL AGRO AVERSA