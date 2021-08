Nuovo colpo in dirittura d'arrivo per il Campobasso. Il club molisano, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, ha chiuso per l'arrivo dell'attaccante Giacomo Parigi dalla Vibonese. Il classe '96 ex Paganese firmerà un contratto biennale con i rossoblu. Attese le firme di rito nelle prossime ore.