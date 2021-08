Esposito-Picerno, il matrimonio continua per il nono anno di fila

Sarà la nona stagione con la maglia della Leonessa quella che si appresta a vivere il Emmanuele Esposito. Un altro importante tassello per la squadra del tecnico Palo, come comunicato dalla società, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha trovato l'accordo con il capitano rossoblu per la sua permanenza con il Picerno. Classe 1991, capitan Esposito è giunto a Picerno quando la squadra giocava in Eccellenza, ha vinto il campionato regionale e poi quello di Serie D. Per lui sarà la seconda stagione in Lega Pro. Con la maglia del Picerno ha siglato 113 reti. La sua, come già dimostrato in questi anni, è stata anche una scelta di amore per Picerno, per i tifosi e per la squadra.

Ufficio Stampa Az Picerno