Benevento. Tre giovani calciatori ceduti in categoria inferiore

Il Benevento ha perfezionato le cessioni di tre giovani calciatori: si tratta di Marco Cuccurullo, Francesco Rillo e Giovanni Volpicelli.

Cuccurullo e Rillo si sono accasati al Teramo in Serie C. Per quanto riguarda il primo, centrocampista classe 2000, la formula scelta è quella della cessione a titolo definitivo: il ragazzo ha firmato un biennale. Rillo, terzino sinistro anch'egli classe 2000, è, invece, stato ceduto in prestito secco.

Volpicelli, centrocampista classe 2000, è stato ceduto alla Paganese, in Serie C, a titolo definitivo.