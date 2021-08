Gladiator 1924. Confermati anche per il 2021/22 due centrocampisti

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver confermato per la stagione sportiva 2021/22 i centrocampisti Aniello Vitiello e Lorenzo di Finizio.

Classe 87, Vitiello è al suo quarto anno a Santa Maria Capua Vetere. Queste le sue parole dopo il rinnovo: “Restare era la mia priorità. E’ stata decisiva sia la volontà della società che dell’allenatore. E’ stato un anno strano, problematico sotto il profilo agonistico a causa del covid. Siamo partiti bene, poi un periodo in cui le cose non sono andate bene e un finale da squadra importante, basti vedere le ultime 10/12 partite dove abbiamo dimostrato il nostro vero valore. Mi auguro che il prossimo anno le cose possano camminare in modo lineare anche sotto il profilo sanitario così da poter riabbracciare il pubblico allo stadio”.

Classe 93, Di finizio, nella passata stagione, è stato autore di ben quattro reti, utilissime per l’obiettivo societario: “Sono felicissimo di restare per il terzo anno a Santa Maria Capua Vetere perché sono molto legato ai presidenti e alla piazza. Ringrazio il mister per avermi rinnovato la fiducia e spero di ripagarlo sul campo come ho sempre fatto dando tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi e vivere un campionato tranquillo rispetto al precedente, i presupposti ci sono tutti e non vedo l’ora di incominciare. Forza Gladiator”.